Дело пьяных вечеринок в Киеве передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Полиция направила в суд обвинительный акт в отношении организаторов пьяных вечеринок в столице, где молодые люди употребляли алкоголь и обижали и унижали девушек, сообщили в полиции Киевской области 26 октября, пишет УНН.
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"Сейчас следователи следственного управления полиции Киевской области направили в суд обвинительный акт в отношении трех фигурантов", - говорится в сообщении.
Детали
Один из фигурантов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 153, ч. 1 ст. 301, ч. 2 ст. 296, ч. 3 ст. 301 УК Украины. Другой - в изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов и хулиганстве (ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296 УК Украины). А их товарищ - в сексуальном насилии (ч. 3 ст. 153 УК Украины).
Суть дела
"Компания молодых людей доводила девушек до состояния беспомощности, заставляла выполнять действия сексуального характера, после чего издевалась над жертвами в соцсетях. Организаторы распространяли видео в соцсетях", - отметили в полиции.
Как только в Интернет-сети появилась фото и видео с вечеринок, где молодые люди употребляют алкоголь и обижают и унижают девушек, правоохранители сразу начали отработку, указали в полиции.
В феврале правоохранители провели обыски по месту жительства фигурантов в Киеве и Ивано-Франковской области. Тогда правоохранители изъяли у злоумышленников вещи для создания порноконтента, мобильные телефоны, наличные, отметили в полиции.
Впоследствии полицейские сообщили о подозрении организаторам пьяных вечеринок.