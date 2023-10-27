Справу п'яних вечірок у Києві передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Поліція скерувала до суду обвинувальний акт стосовно організаторів п'яних вечірок у столиці, де молоді люди вживали алкоголь і кривдили та принижували дівчат, повідомили у поліції Київської області 26 жовтня, пише УНН.
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"Наразі слідчі слідчого управління поліції Київщини скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох фігурантів", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Один з фігурантів обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 153, ч. 1 ст. 301, ч. 2 ст. 296, ч. 3 ст. 301 КК України. Інший - у виготовленні, збуті і розповсюдженні порнографічних предметів та хуліганстві (ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296 КК України). А їхній товариш - у сексуальному насильстві (ч. 3 ст. 153 КК України).
Суть справи
"Компанія молодиків доводила дівчат до стану безпорадності, змушувала виконувати дії сексуального характеру, після чого глумилась із жертв в соцмережах. Організатори поширювали відео в соцмережах", - зазначили у поліції.
Щойно в Інтернет-мережі з'явилася фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь і кривдять та принижують дівчат, правоохоронці відразу розпочали відпрацювання, вказали у поліції.
У лютому правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігурантів у Києві та Івано-Франківській області. Тоді правоохоронці вилучили у зловмисників речі для створення порноконтенту, мобільні телефони, готівку, зазначили у поліції.
Згодом поліцейські повідомили про підозру організаторам п'яних вечірок.