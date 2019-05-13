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Дело премии Коболеву суд рассмотрит по существу в июле

Дело премии Коболеву суд рассмотрит по существу в июле

Киев  •  УНН

 • 9925 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Окружной административный суд города Киева 1 июля рассмотрит по существу иск о выплате премии главе правления ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву. Об этом УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Прошло подготовительное заседание по иску ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" к Государственной аудиторской службе Украины по выплате премии главе правления Андрею Коболеву", - указали в суде.

В частности, как отмечается, суд рассмотрел заявление представителя Национального антикоррупционного бюро Украины о привлечении НАБУ к участию в деле в качестве третьего лица и отказал в его удовлетворении. Также судом было отказано в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании.

"Сегодня суд завершил подготовительное производство по делу и назначил на 1 июля рассмотрение дела по существу", - отметили в ОАСК.

В суде указали, что истец просит суд признать противоправным и отменить полностью требование ГАСУ, в которой речь идет в частности о том, что в нарушение постановления Кабинета министров Украины "Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий" главе правления компании Андрею Коболеву было выплачено премии в сумме более 228 млн грн.

Также в этом требовании, как указали в суде, говорится и о том, что во время проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО "НАК "Нафтогаз Украины", было установлено нарушение законодательства, в частности, без оснований списана дебиторская задолженность ПАО "Газпром" на сумму более 11 млн грн, чем нанесен ущерб на указанную сумму.

Напомним, в марте суд открыл производство по делу о выплате премии Коболеву.

Как сообщал УНН, в мае прошлого года стало известно, что набсовет "Нафтогаза" принял решение о выплатах сотрудникам компании премий в связи с победой в Стокгольмском арбитраже в споре с "Газпромом". Общий размер выплат утвержден на уровне 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 млрд долл.), он должен был составить 46,3 млн долл.

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