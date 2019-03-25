Суд відкрив провадження у справі щодо виплати премії Коболєву
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо виплати премії голові правління ПАТ “НАК “Нафтогаз України” Андрію Коболєву. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Окружного адміністративного суду міста Києва.
“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження і призначив на 13 травня підготовче засідання в адміністративній справі за позовом від ПАТ “НАК „Нафтогаз України“ до Державної аудиторської служби України щодо виплати премії голові правління Андрію Коболєву”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, позичав просить суд визнати протиправною та скасувати повністю Вимогу ГАСУ у якій йдеться зокрема про те, що на порушення Постанови Кабінету Міністрів України “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств” голові правління Компанії Андрію Коболєву було виплачено премії у розмірі понад 228 млн. грн. Також про те, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ “НАК “Нафтогаз України”, було встановлено порушення законодавства, зокрема, без підстав списано дебіторську заборгованість ПАТ “Газпром” на суму понад 11 млн грн, чим заподіяно збитків на зазначену суму.
Нагадаємо, голова правління НАК “Нафтогаз Україна” Андрій Коболєв не планує повертати в країну свою багатомільйонну премію, отриману за перемогу “Нафтогазу” в Стокгольмському арбітражі.