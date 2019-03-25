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Суд открыл производство по делу о выплате премии Коболеву

Киев • УНН

 • 8930 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу о выплате премии председателю правления ПАО "НАК" Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева.

Суд открыл производство по делу о выплате премии Коболеву

"Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 13 мая подготовительное заседание по административному делу по иску от ПАО "НАК" Нафтогаз Украины" в Государственной аудиторской службе Украины по выплате премии председателю правления Андрею Коболеву", - говорится в сообщении.

Отмечается, истец просит суд признать противоправным и отменить полностью Требование Дасу в которой речь идет в частности о том, что в нарушение Постановления Кабинета Министров Украины "Об условиях и размерах оплаты труда руководителей предприятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, и объединений государственных предприятий" председателю правления Компании Андрей Коболев было выплачено премии в размере более 228 млн.грн. Также о том, что во время проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ПАО "НАК" Нафтогаз Украины", было установлено нарушение законодательства, в частности, без оснований списана дебиторская задолженность ОАО "Газпром" на сумму более 11 млн грн, чем нанесен ущерб на указанную сумму.

Напомним, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев не планирует возвращать в страну свою многомиллионную премию, полученную за победу "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.

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