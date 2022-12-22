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Дело нардепа Трухина о попытке подкупа патрульных передали в суд

Дело нардепа Трухина о попытке подкупа патрульных передали в суд

Киев • УНН

 • 344194 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В суд направлен обвинительный акт об обвинении народного депутата Александра Трухина в попытке подкупа патрульных полицейских за «150 тысяч». Об этом сообщает САП, передает УНН.

Цитата

«Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт об обвинении действующего народного депутата Украины (IX созыва) в попытке подкупа патрульных полицейских за «150 тысяч», - говорится в сообщении.

Сообщается, 28 сентября завершено следствие и открыты материалы стороне защиты для ознакомления.

Дополнение

7 сентября 2022 года нардепу от "Слуги народа" Александру Трухину сообщили о подозрении в попытке подкупа полицейских.

В августе 2021-го народный избранник предложил работникам патрульной полиции неправомерную выгоду в виде денежных средств на сумму 150 тысяч без указания денежной единицы за беспрепятственное покидание места ДТП.

СМИ обнародовали расследование по ДТП с участием нардепа "Слуги народа" Александра Трухина, а также видео вроде бы с места автопроисшествия.

На нем видно, как мужчина, похожий на нардепа Трухина, обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

Полицейский, которому принадлежала камера, подтвердил, что депутат предлагал взятку, чтобы покинуть место происшествия. По словам правоохранителя, нардеп имел признаки опьянения. Кто именно был за рулем, на видео не видно.

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