Справу нардепа Трухіна про спробу підкупу патрульних передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт про обвинувачення народного депутата Олександра Трухіна у спробі підкупу патрульних поліцейських за «150 тисяч». Про це повідомляє САП, передає УНН.
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«Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ скерував до суду обвинувальний акт про обвинувачення чинного народного депутата України (ІХ скликання) у спробі підкупу патрульних поліцейських за «150 тисяч», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, 28 вересня було завершено слідство та відкрито матеріали стороні захисту на ознайомлення.
Доповнення
7 вересня 2022 року нардепу від "Слуги народу" Олександру Трухіну повідомили про підозру у спробі підкупу поліцейських.
У серпні 2021-го народний обранець запропонував працівникам патрульної поліції неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 150 тисяч без зазначення грошової одиниці за безперешкодне залишення місця ДТП.
ЗМІ оприлюднили розслідування з ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна, а також відео начебто з місця автопригоди.
На ньому видно, як чоловік, схожий на нардепа Трухіна, звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським.
Поліцейський, якому належала камера, підтвердив, що депутат пропонував хабар, щоб покинути місце події. За словами правоохоронця, нардеп мав ознаки сп’яніння. Хто саме був за кермом, на відео не видно.