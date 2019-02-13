Дело экс-чиновника Киевской ОГА о хищении гранта ЕС передано в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Дело о хищении средств бывшим начальником Службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации, выделенных ЕС для внутренне перемещенных лиц, направлено в суд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАБУ.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту хищения средств, выделенных для внутренне перемещенных лиц. 11 февраля 2019 года обвинительный акт в отношении начальника Службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации направлен в Печерский районный суд г. Киева.
Должностному лицу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины.
Как выяснило следствие, обвиняемый, вместо того, чтобы направить средства, выделенные Европейским Союзом на обустройство социального жилья для внутренне перемещенных лиц, направил их на модернизацию частной недвижимости.
Напомним, 19 декабря 2018 должностному лицу Киевской ОГА и его защитникам открыли материалы уголовного производства для ознакомления.
Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2018 года после передачи дела из Бориспольской местной прокуратуры по подследственности.
В дальнейшем, в ходе досудебного расследования детективы инициировали проведение инвентаризации активов Службы по делам детей и семьи Киевской ОГА и приняли меры обеспечения, что позволило реально возместить ущерб на общую сумму более 7 млн грн путем возврата имущества в коммунальную/государственной собственности.