Справу екс-чиновника Київської ОДА про розкрадання гранту ЄС передано до суду

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів, виділених для внутрішньо переміщених осіб. 11 лютого 2019 року обвинувальний акт стосовно начальника Служби у справах дітей та сім’ї Київської обласної державної адміністрації скеровано до Печерського районного суду м.Києва.

Посадовцю інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

Як з’ясувало слідство, обвинувачений, замість того, аби скерувати кошти, виділені Європейським Союзом на облаштування соціального житла для внутрішньо переміщених осіб, спрямував їх на модернізацію приватної нерухомості.

Нагадаємо, 19 грудня 2018 року посадовцю Київської ОДА та його захисникам відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з січня 2018 року після передачі справи з Бориспільської місцевої прокуратури за підслідністю.

В подальшому, під час досудового розслідування детективи ініціювали проведення інвентаризації активів Служби у справах дітей та сім’ї Київської ОДА та вжили заходи забезпечення, що дозволило реально відшкодувати збитки на загальну суму понад 7 млн грн шляхом повернення майна до комунальної/державної власності.