Дела Майдана: экс-командира львовского "Беркута" взяли под стражу без права внесения залога
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуроров и применил к бывшему командиру батальона милиции особого назначения «Беркут» ГУМВД Украины во Львовской области Ростислава Пацеляка меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Его взяли под стражу в зале суда, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Детали
22 марта этого года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении командиру львовского «Беркута» Ростиславу Пацеляку. По данным следствия, экс-правоохранитель для запугивания населения организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта. Его целью было препятствование массовому движению митингующих с Майдана Независимости к Верховной Раде Украины 18 февраля 2014 года. Протестующие планировали публично выразить поддержку голосованию народных депутатов за возвращение к Конституции Украины 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий Президента.
Экс-правоохранитель обеспечил без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства неизбирательное применение подчиненными сотрудниками МОП «Беркут» специальных средств и огнестрельного оружия.
Вследствие таких действий были убиты трое митингующих, нанесены тяжкие телесные повреждения – пяти, травмы средней тяжести получили сорок три протестующих, последствия легкой степени – семьдесят семь.
Подозреваемому инкриминируется организация, во исполнение явно преступного приказа, превышение власти и служебных полномочий работником правоохранительного органа, незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, совершение террористического акта (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, п. п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 258 УК Украины).
Дополнительно
В настоящее время по указанным событиям к уголовной ответственности привлечен ряд руководителей органов внутренних дел, которые непосредственно организовали совершение указанных преступлений, в частности бывший министр внутренних дел Украины, его заместитель, руководство ГУМВД Украины в Киеве, а также исполнители из числа сотрудников «Беркута».
Досудебное расследование осуществляют следователи Государственного бюро расследований.
По данным Генпрокуратуры, всего во время Революции достоинства пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них. По данным Министерства внутренних дел, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.
В Офисе генпрокурора сообщили, что экс-командир киевских беркутовцев сейчас скрывается в россии.
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