Справи Майдану: екскомандира львівського "Беркуту" взяли під варту без права внесення застави
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів та застосував до колишнього командира батальйону міліції особливого призначення «Беркут» ГУМВС України у Львівській області Ростислава Пацеляка запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Його взяли під варту у залі суду, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
22 березня цього року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру львівського «Беркуту» Ростиславу Пацеляку. За даними слідства, експравоохоронець для залякування населення організував вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту. Його метою було перешкоджання масовому руху мітингувальників з Майдану Незалежності до Верховної Ради України 18 лютого 2014 року. Протестувальники планували публічно висловити підтримку голосуванню народних депутатів за повернення до Конституції України 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень Президента.
Експравоохоронець забезпечив без відповідних підстав і з порушенням норм чинного законодавства невибіркове застосування підпорядкованими співробітниками МОП «Беркут» спеціальних засобів та вогнепальної зброї.
Внаслідок таких дій було вбито троє мітингувальників, нанесено тяжкі тілесні ушкодження – п’ятьом, травми середньої тяжкості отримали сорок три протестувальники, наслідки легкого ступеню – сімдесят сім.
Підозрюваному інкриміновано організацію, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 258 КК України).
Додатково
На цей час за вказаними подіями до кримінальної відповідальності притягнуто ряд керівників органів внутрішніх справ, які безпосередньо організували вчинення зазначених злочинів, зокрема колишнього Міністра внутрішніх справ України, його заступника, керівництво ГУМВС України в Києві, а також виконавців із числа співробітників «Беркуту».
Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.
За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.
В Офісі генпрокурора повідомили, що екскомандир київських беркутівців наразі переховується в росії.
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