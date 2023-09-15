Дела Майдана: экс-беркутовец за избиение и незаконное задержание активистов Евромайдана получил 7 лет заключения

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 сентября. УНН. Бывший милиционер столичного спецподразделения “Беркут”, который в ночь с 22 на 23 января 2014 года принял участие в незаконном задержании и причинении телесных повреждений 11 активистам Евромайдана, получил 7 лет лишения свободы, передает УНН.

Цитата

“... бывший милиционер столичного спецподразделения “Беркут” осужден за превышение власти, фальсификацию служебных документов и дачу заведомо ложных показаний (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Ему назначено наказание — 7 лет лишения свободы. Также он лишен права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года и специального звания “старший сержант милиции”. Кроме того, решением суда частично удовлетворены гражданские иски потерпевших", — говорится в сообщении.

Детали

Прокуроры в суде доказали, что экс-правоохранитель, действуя на выполнение явно преступного приказа командира роты спецподразделения милиции, вместе с другими сотрудниками спецподразделения “Беркут” в ночь с 22 на 23 января 2014 года, находясь на Крепостном переулке в Киеве, принял участие в незаконном задержании и причинении телесных повреждений 11 активистам Евромайдана. Также они повредили их микроавтобус.

В дальнейшем беркутовцы доставили участников акции протеста в одно из столичных райуправлений милиции. Там осужденный и его коллеги сфальсифицировали рапорты и дали заведомо ложные показания о якобы совершении протестующими хулиганских действий.

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На основании этих документов их безосновательно привлекли к уголовной ответственности и арестовали.

Поскольку осужденный на протяжении длительного времени скрывается от правоохранительных органов в рф и на неподконтрольной Украине территории и объявлен в международный розыск, в отношении него осуществлялось специальное судебное производство.

В прокуратуре также напомнили, что в отношении других соучастников — командира этой роты спецподразделения “Беркут”, его заместителя и 6 сотрудников, обвиняемых в совершении этих преступлений, дела рассматриваются Святошинским районным судом Киева.

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