Справи Майдану: ексберкутівець за побиття і незаконне затримання активістів Євромайдану отримав 7 років ув’язнення

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Колишній міліціонер столичного спецпідрозділу “Беркут”, який у ніч з 22 на 23 січня 2014 року взяв участь у незаконному затриманні та заподіянні тілесних ушкоджень 11 активістам Євромайдану, отримав 7 років позбавлення волі, передає УНН.

Цитата

“... колишнього міліціонера столичного спецпідрозділу “Беркут” засуджено за перевищення влади, фальсифікацію службових документів та надання завідомо неправдивих показань (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 41 ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 384 КК України).

Йому призначено покарання — 7 років позбавлення волі. Також його позбавлено права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки та спеціального звання “старший сержант міліції”. Крім того, рішенням суду частково задоволено цивільні позови потерпілих, — йдеться у повідомленні.

Деталі

Прокурори у суді довели, що експравоохоронець, діючи на виконання явно злочинного наказу командира роти спецпідрозділу міліції, разом з іншими співробітниками спецпідрозділу “Беркут” в ніч з 22 на 23 січня 2014 року, перебуваючи на Кріпосному провулку м. Києві, взяв участь у незаконному затриманні та заподіянні тілесних ушкоджень 11 активістам Євромайдану. Також вони пошкодили їх мікроавтобус.

Надалі беркутівці доставили учасників акції протесту до одного зі столичних райуправлінь міліції. Там засуджений та його колеги сфальсифікували рапорти і надали завідомо неправдиві показання про нібито вчинення протестувальниками хуліганських дій.

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На підставі цих документів їх безпідставно притягнули до кримінальної відповідальності та заарештували.

Оскільки засуджений упродовж тривалого часу переховується від правоохоронних органів в рф та на непідконтрольній України території і оголошений в міжнародний розшук, щодо нього здійснювалось спеціальне судове провадження.

У прокуратурі також нагадали, що стосовно інших співучасників — командира цієї роти спецпідрозділу “Беркут”, його заступника та 6 співробітників, обвинувачених у вчиненні цих злочинів, справи розглядаються Святошинським районним судом Києва.

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