Справедливый мир через справедливую силу: Зеленский обсудил с Сырским шаги Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Главкомом ВСУ Александром Сырским относительно шагов Украины, детали пообещал озвучить позже, передает УНН.

"... чем больше давления будет на россию - на агрессора, который принес войну в Украину, тем ближе будет мир. Справедливый мир через справедливую силу. Я благодарю всех, кто это обеспечивает", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что имел разговор с Главкомом Сырским.

"Говорил сегодня с Главкомом Сырским относительно наших действий, наших шагов. Детали - позже. Провел совещание и с министром обороны Умеровым по нашей ракетной программе - практической реализации. Это то, в чем мы становимся сильнее", - сообщил Зеленский.

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