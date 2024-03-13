Spravdi опровергает заявления рф о захвате Одессы, Николаева и Харькова

российская информационно-психологическая операция (ИПСО) заявляет о намерении вражеских войск взять Одессу, Николаев и Харьков. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

"российские войска не остановятся, пока не возьмут Одессу, Николаев и Харьков" - такие российские заявления звучит в российских источниках ИПСО, однако факты свидетельствуют иное.

По информации, пока не существует достоверных данных, свидетельствующих о способности российских войск реализовать подобные планы. История показывает, что российские силы несли серьезные потери даже в относительно небольших городах, например, Авдеевка. За 4 месяца оккупанты потеряли 47 186 человек личного состава.

Информационные вбросы о возможной скорой оккупации Николаева и Харькова имеют лишь цель распространения панических настроений среди украинцев.

Что касается Одессы, то планы вражеских сил столкнулись с реальностью - российский флот регулярно несет потери, а военные операции в морских районах становятся намного сложнее.

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