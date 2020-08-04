Дело завладения средствами "ВостГОК": в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя генерального директора государственного уранодобывающего предприятия "ВостГОК" и руководителя частной компании, которых подозревают в соучастии в растрате средств ГП "ВостГОК" на сумму более 25 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Специализированной антикоррупционной прокуратурой по результатам расследования, проведенного детективами НАБУ, направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя генерального директора государственного уранодобывающего предприятия "ВостГОК" и руководителя частной компании", - говорится в сообщении.
Сообщается, что обвиняемым инкриминируется совершение в соучастии растраты средств ГП "ВостГОК" на сумму более 25 млн грн, их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. По версии стороны обвинения, растрату было осуществлено при закупке серы, которая используется в технологическом процессе добычи урана.
Также отмечается, что оба обвиняемые скрываются за рубежом и находятся в розыске, поэтому сторона обвинения будет ходатайствовать о рассмотрении дела без их участия (заочно).
Напомним, досудебное расследование по делу в отношении бывшего заместителя генерального директора по обеспечению производства ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" ("ВостГОК") и директора ООО "Торговый дом "Эко-Сервис", которых подозревают в растрате 25,4 млн гривен, завершено.
Как сообщалось, экс-чиновнику ГП "ВостГОК" сообщили о подозрении в растрате 25,4 млн грн.