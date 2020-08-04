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Справа заволодіння коштами “СхідГЗК”: до суду скеровано обвинувальний акт щодо двох підозрюваних

Київ • УНН

 • 9598 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього заступника генерального директора державного урановидобувного підприємства "СхідГЗК" та керівника приватної компанії, яких підозрюють у співучасті в розтраті коштів ДП "СхідГЗК" на суму понад 25 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.

“Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за результатами розслідування, проведеного детективами НАБУ, скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього заступника генерального директора державного урановидобувного підприємства „СхідГЗК“ та керівника приватної компанії”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що обвинуваченим інкримінується вчинення у співучасті розтрати коштів ДП “СхідГЗК” на суму понад 25 млн грн, їх дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. За версією сторони обвинувачення, розтрату було здійснено при закупівлі сірки, яка використовується в технологічному процесі видобутку урану.

Також наголошується, що обидва обвинувачені переховуються за кордоном і перебувають у розшуку, відтак сторона обвинувачення клопотатиме про розгляд справи без їх участі (заочно).

Нагадаємо, досудове розслідування у справі стосовно колишнього заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (“СхідГЗК”) та директора ТОВ “Торговий дім “Еко-Сервіс”, яких підозрюють у розтраті 25,4 млн гривень, завершено.

Як повідомлялося, експосадовцю ДП “СхідГЗК” повідомили про підозру у розтраті 25,4 млн грн.

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