Дело завладения 51 млн грн госшахт: сообщено о подозрении десятому лицу

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Председателю тендерного комитета государственного предприятия "Мирноградуголь" заочно сообщено о подозрении, как участнику коррупционной схемы, нанесшей 51,17 млн грн убытков трем угледобывающим государственным предприятиям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"28 апреля 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении еще одному участнику коррупционной схемы, нанесшей 51,17 млн грн убытков трем угледобывающим государственным предприятиям - председателю тендерного комитета государственного предприятия "Мирноградуголь", - говорится в сообщении.

Сообщается, что его действия квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191, ч.1 ст.255 УК Украины.

Также внимание ображено не то, что местонахождение указанного лица не установлено и о подозрении сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что в 2016-2018 годах группа лиц организовала схему, которая устанавливала фактический контроль за государственными закупками трех государственных предприятий ГП "Селидовуголь", ГП "Мирноградуголь" и ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское № 1". Указано, что в ходе исследования закупок указанных предприятий, антикоррупционные органы установили факты, что почти в 70 закупках договора на поставку получала одна компания. Выяснилось, что компания выполняла роль посредника, перепродавая товар с наценкой.

Как следствие, указанные государственные угледобывающие предприятия за три года закупили товаров по завышенным ценам на общую сумму 174,5 млн гривен, незаконно переплатив более 51,17 млн гривен.

Как напоминает САП, 16 марта 2020 года сообщено о подозрении трем участникам преступной схемы. 19 марта - еще 6 лицам.  

Напомним, директора ООО "Донэнергоэкспорт" Валентина Горностаева, которого подозревают в причастности к завладению более 51,17 млн грн трех государственных угледобывающих предприятий, разыскивают.

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