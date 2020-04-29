Справа заволодіння 51 млн грн держшахт: повідомлено про підозру десятій особі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Голові тендерного комітету державного підприємства “Мирноградвугілля” заочно повідомлено про підозру, як учаснику корупційної схеми, що завдала 51,17 млн грн збитків трьом вугледобувним державним підприємствам. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"28 квітня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру ще одному учаснику корупційної схеми, що завдала 51,17 млн грн збитків трьом вугледобувним державним підприємствам — голові тендерного комітету державного підприємства "Мирноградвугілля", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що його дії кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191, ч.1 ст.255 КК України.
Також зважаючи не те, що місцеперебування вказаної особи не встановлено, про підозру повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.
Повідомляється, що в ході досудового розслідування встановлено, що у 2016-2018 роках група осіб організувала схему, яка встановлювала фактичний контроль за державними закупівлями трьох державних підприємств ДП “Селидіввугілля”, ДП “Мирноградвугілля” та ДП “Шахтоуправління Південнодонбаське № 1". Вказано, що під час дослідження закупівель вказаних підприємств, антикорупційні органи встановили факти, що у майже 70 закупівлях договори на постачання отримувала одна компанія. З’ясувалося, що ця компанія виконувала роль посередника, перепродуючи товар з націнкою.
Як наслідок, вказані державні вугледобувні підприємства за три роки закупили товарів за завищеними цінами на загальну суму 174,5 млн гривень, незаконно переплативши понад 51,17 млн гривень.
Як нагадує САП, 16 березня 2020 року повідомлено про підозру трьом учасникам злочинної схеми. 19 березня — ще 6 особам.
Нагадаємо, директора ТОВ “Доненергоекспорт” Валентина Горностаєва, якого підозрюють у причетності до заволодіння понад 51,17 млн грн трьох державних вугледобувних підприємств, розшукують.