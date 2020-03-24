Справа заволодіння 51 млн грн держшахт: НАБУ розшукує підозрюваного Горностаєва
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Директора ТОВ “Доненергоекспорт” Валентина Горностаєва, якого підозрюють у причетності до заволодіння понад 51,17 млн грн трьох державних вугледобувних підприємств, розшукують. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
"Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом заволодіння понад 51,17 млн грн трьох державних вугледобувних підприємств“, - йдеться в повідомленні.
Так, за даними, опублікованими в обліках Міністерства внутрішніх справ, підозрюваний Валентин Горностаєв зник 17 березня в Києві.
Нагадаємо, повідомлено про підозру службовим особам трьох державних вугільнодобувних, причетних до організації злочинної схеми із заволодіння понад 51,17 млн гривень коштів державних вугледобувних підприємств — ДП “Селидіввугілля”, ДП “Мирноградвугілля” та ДП "Шахтоуправління Південнодонбаське № 1".