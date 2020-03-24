Дело завладения 51 млн грн госшахт: НАБУ разыскивает подозреваемого Горностаева
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Директора ООО "Донэнергоэкспорт" Валентина Горностаева, которого подозревают в причастности к завладению более 51,17 млн грн трех государственных угледобывающих предприятий, разыскивают. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве по факту завладения более 51,17 млн грн трех государственных угледобывающих предприятий", - говорится в сообщении.
Так, по данным, опубликованным в учетах Министерства внутренних дел, подозреваемый Валентин Горностаев исчез 17 марта в Киеве.
Напомним, сообщено о подозрении должностным лицам трех государственных угледобывающих, причастных к организации преступной схемы по завладению более 51,17 млн гривен средств государственных угледобывающих предприятий - ГП "Селидовуголь", ГП "Мирноградуголь" и ГП "Шахтоуправление Южнодонбасское № 1".