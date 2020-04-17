Дело завода "Краян": завершено расследование в отношении еще четырех участников схемы

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Завершено досудебное расследование по делу в отношении еще 4 человек, которых подозревают в завладении 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК "Краян". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.