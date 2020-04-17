Дело завода "Краян": завершено расследование в отношении еще четырех участников схемы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Завершено досудебное расследование по делу в отношении еще 4 человек, которых подозревают в завладении 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК "Краян". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования по делу о 4 человек - фактических организаторов и контролеров схемы по завладению 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК "Краян", - говорится в сообщении.
Также детективами НАБУ открыто материалы в производстве всем фигурантам дела и их защитникам.
"После ознакомления с материалами обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.
Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе залог в размере более 5 млн гривен для депутата Одесского областного совета Олега Бабенко, одного из подозреваемых по делу завода "Краян".
Как сообщал УНН, Одесский городской голова в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета города Одессы в сумме 92 млн грн.
Коррупционную схему, по убеждению детективов, реализовано под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" за заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории Луганской области. Детективы НАБУ и прокуроры САП помешали этим планам, инициировав в декабря 2016 года наложения ареста на денежные средства, уплаченные из местного бюджета Одессы.