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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 37401 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 46258 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 62157 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Дело завода "Краян": завершено расследование в отношении еще четырех участников схемы

Дело завода "Краян": завершено расследование в отношении еще четырех участников схемы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Завершено досудебное расследование по делу в отношении еще 4 человек, которых подозревают в завладении 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК "Краян". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"Прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования по делу о 4 человек - фактических организаторов и контролеров схемы по завладению 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК "Краян", - говорится в сообщении.

Также детективами НАБУ открыто материалы в производстве всем фигурантам дела и их защитникам.

"После ознакомления с материалами обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу", - отмечается в сообщении.

Напомним, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе залог в размере более 5 млн гривен для депутата Одесского областного совета Олега Бабенко, одного из подозреваемых по делу завода "Краян".

Как сообщал УНН, Одесский городской голова в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета города Одессы в сумме 92 млн грн.

Коррупционную схему, по убеждению детективов, реализовано под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" за заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории Луганской области. Детективы НАБУ и прокуроры САП помешали этим планам, инициировав в декабря 2016 года наложения ареста на денежные средства, уплаченные из местного бюджета Одессы.

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