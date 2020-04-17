Справа заводу "Краян": завершено розслідування стосовно ще чотирьох учасників схеми

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Завершено досудове розслідування у справі стосовно ще 4 осіб, яких підозрюють у заволодінні 92 млн грн місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ “ХК “Краян”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.