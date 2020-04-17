Справа заводу "Краян": завершено розслідування стосовно ще чотирьох учасників схеми
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Завершено досудове розслідування у справі стосовно ще 4 осіб, яких підозрюють у заволодінні 92 млн грн місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ “ХК “Краян”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"Прокурорами САП прийнято рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно 4 осіб — фактичних організаторів та контролерів схеми із заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ “ХК “Краян”, — йдеться в повідомленні.
Також детективами НАБУ відкрито матеріали у провадженні усім фігурантам справи та їх захисникам.
“Після ознайомлення з матеріалами обвинувальний акт буде скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила в силі заставу в розмірі понад 5 млн гривень для депутата Одеської обласної ради Олега Бабенка, одного з підозрюваних у справі заводу “Краян”.
Як повідомляв УНН, Одеський міський голова у період з липня по грудень 2016 року спільно з іншими посадовцями Одеської мерії та представниками приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі 92 млн грн.
Корупційну схему, на переконання детективів, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу “Краян” за завідомо завищеною вартістю. В подальшому сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області. Детективи НАБУ та прокурори САП стали на заваді цим планам, ініціювавши у грудні 2016 року накладення арешту на кошти, сплачені із місцевого бюджету Одеси