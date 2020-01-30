Справа заводу "Краян": ВАКС визначив розмір застави ексдепутату з Одещини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексдепутату Кілійської районної ради Одещини, якого підозрюють у заволодінні коштами під час продажу будівель ВАТ "Холдингова компанія "Краян", у вигляді застави в сумі понад 400 тисяч гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
"У середу, 29 січня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду обрала запобіжний захід ексдепутату Кілійської районної ради Одещини у вигляді застави у сумі 420 400 гривень", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, повідомлено про підозру чотирьом учасникам — фактичним організаторам та контролерам схеми заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ "ХК "Краян".
Як повідомлялося в УНН, Одеський міський голова у період з липня по грудень 2016 року спільно з іншими посадовцями Одеської мерії та представниками приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі 92 млн грн.
Корупційну схему, на переконання детективів, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за завідомо завищеною вартістю. В подальшому сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області. Детективи НАБУ та прокурори САП стали на заваді цим планам, ініціювавши у грудні 2016 року накладення арешту на кошти, сплачені із місцевого бюджету Одеси.