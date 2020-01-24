Справа заводу "Краян": оголошено підозру ще чотирьом особам
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Повідомлено про підозру чотирьом учасникам — фактичним організаторам та контролерам схеми заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ “ХК “Краян”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.
"24 січня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру чотирьом учасникам — фактичним організаторам та контролерам схеми заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ “ХК “Краян”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що таким чином, загальна кількість осіб, задіяних в схемі, зросла до 12: вісім із них є обвинуваченими, справа стосовно них слухається в суді.
Також, дії нової черги підозрюваних кваліфіковано за ч.5 ст.191 (привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах), ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі) КК України.
“Йдеться про: фізичну особу, яка здійснювала фактичний нагляд за ТОВ „Девелопмент Еліт“ у схемі; двох фізичних осіб, які координували взаємодією учасників схеми; фізичну особу-пособницю, представницю групи осіб, які мають вплив на низку посадовців Одеської міської ради”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, встановило слідство, Одеський міський голова у період з липня по грудень 2016 року спільно з іншими посадовцями Одеської мерії та представниками приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси в сумі 92 млн грн. Корупційну схему, на переконання детективів, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу “Краян” за завідомо завищеною вартістю. В подальшому сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності, засновник та керівник якого, як встановило слідство, наразі проживає на непідконтрольній території Луганської області. Детективи НАБУ та прокурори САП стали на заваді цим планам, ініціювавши у грудні 2016 року накладення арешту на кошти, сплачені із місцевого бюджету Одеси.
Нагадаємо, колегія суддів Малиновського районного суду Одеси 9 липня визнала невинуватим мера Одеси Геннадія Труханова та підлеглих у заволодінні 185 млн грн із місцевого бюджету під час купівлі будівлі колишнього заводу “Краян”.