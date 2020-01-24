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Дело завода "Краян": объявлено подозрение еще четырем лицам

Киев • УНН

 • 17076 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Сообщено о подозрении четырем участникам — фактическим организаторам и контролерам схемы завладения 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО “ХК” Краян ". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Дело завода "Краян": объявлено подозрение еще четырем лицам

"24 января 2020 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении четырем участникам — фактическим организаторам и контролерам схемы завладения 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО “ХК “Краян”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что таким образом, общее количество лиц, задействованных в схеме, возросло до 12: восемь из них являются обвиняемыми, дело в отношении них слушается в суде.

Также, действия новой очереди подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах), ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере) УК Украины.

“Речь идет о: физическом лице, которая осуществляла фактический надзор за ООО „Девелопмент Элит“ в схеме; двух физических лиц, координировавших взаимодействие участников схемы; физическое лицо-пособница, представительницу группы лиц, имеющих влияние на ряд должностных лиц Одесского городского совета”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, установило следствие, Одесский городской голова в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета города Одессы в сумме 92 млн грн. Коррупционную схему, по убеждению детективов, реализовано под видом покупки здания обанкротившегося завода “Краян” по заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживают на неподконтрольной территории Луганской области. Детективы НАБУ и прокуроры САП помешали этим планам, инициировав в декабря 2016 года наложения ареста на денежные средства, уплаченные из местного бюджета Одессы.

Напомним, коллегия судей Малиновского районного суда Одессы 9 июля признала невиновным мэра Одессы Геннадия Труханова и подчиненных в завладении 185 млн грн из местного бюджета при покупке здания бывшего завода “Краян”.

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