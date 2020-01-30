Дело завода "Краян": ВАКС определил размер залога экс-депутату из Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-депутату Килийского районного совета Одесской области, которого подозревают в завладении средствами при продаже зданий ОАО "Холдинговая компания "Краян", в виде залога в сумме более 400 тысяч гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"В среду, 29 января, следственная судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения экс-депутату Килийского районного совета Одесской области в виде залога в сумме 420 400 гривен", - говорится в сообщении.
Напомним, сообщено о подозрении четырем участникам - фактическим организаторам и контролерам схемы завладения 92 млн грн местного бюджета Одессы при приобретении зданий ОАО "ХК "Краян".
Как сообщалось в УНН, Одесский городской голова в период с июля по декабрь 2016 года совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и представителями частной компании завладели средствами местного бюджета города Одессы в сумме 92 млн грн.
Коррупционную схему, по убеждению детективов, реализовано под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" за заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории Луганской области. Детективы НАБУ и прокуроры САП помешали этим планам, инициировав в декабре 2016 года наложение ареста на денежные средства, уплаченные из местного бюджета Одессы.