Дело похищения в ЕС элитных авто: суд оставил под стражей руководителя преступной организации
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд оставил под стражей руководителя преступной организации, которая занималась завладением транспортных средств на территории ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
“За принципиальной позиции процессуального руководителя Офиса Генерального прокурора Киевский апелляционный суд оставил меру пресечения в виде содержания под стражей организатору преступной группировки — сыну бывшего чиновника, отменив решение следственного судьи Печерского райсуда Киева”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый взят под стражу в зале суда сразу после оглашения решения.
Так, досудебным расследованием установлено, что руководитель группировки причастен к организации систематического противоправного завладения транспортными средствами под видом оформления договоров долгосрочной аренды — лизинга на территории стран Евросоюза. Ему сообщено о подозрении по факту незаконного завладения транспортным средством и создание преступной организации (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 255 УК Украины).
Напомним, в Украине разоблачена схема продажи элитных автомобилей, похищенных в ЕС, нанесшая ущерб более чем 4 млн евро.