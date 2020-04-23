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Справа викрадення в ЄС елітних авто: суд залишив під вартою керівника злочинної організації

Справа викрадення в ЄС елітних авто: суд залишив під вартою керівника злочинної організації

Київ • УНН

 • 9210 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Київський апеляційний суд залишив під вартою керівника злочинної організації, яка займалася заволодінням транспортних засобів на території ЄС. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

“За принципової позиції процесуального керівника Офісу Генерального прокурора Київський апеляційний суд залишив запобіжний захід у виді тримання під вартою організатору злочинного угруповання — сину колишнього високопосадовця, скасувавши рішення слідчого судді Печерського райсуду Києва”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваного взято під варту в залі суду одразу після оголошення ухвали.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що керівник угруповання причетний до організації систематичного протиправного заволодіння транспортними засобами під виглядом оформлення договорів довгострокової оренди — лізингу на території країн Євросоюзу. Йому повідомлено про підозру за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом та створення злочинної організації (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 255 КК України).

Нагадаємо, в Україні викрито схему продажу елітних автомобілів, викрадених в ЄС, яка завдала збитків на понад 4 млн євро.

Українські Національні Новини

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