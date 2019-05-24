"Дело Веджие Кашка": суд отменил решение о взыскании средств с Айтана
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Симферопольский районный суд удовлетворил ходатайство гражданина Турции Юсуфа Айтана, отменил решение суда о взыскании с него средств в пользу семьи Веджие Кашка. Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк, передает УНН.
"Симферопольский районный суд удовлетворил ходатайство гражданина Турции Юсуфа Айтана, отменил решение суда о взыскании с него средств в пользу семьи Веджие Кашка и направил дело на новое рассмотрение", - написал Наумлюк.
Он добавил, что в апреле 2019 года Симферопольский районный суд постановил взыскать с Айтана деньги, которые он взял у Кашки, однако решение было отменено по формальным причинам - отсутствие ответчика на заседании.
"Новое рассмотрение ходатайства семьи Кашка о взыскании денег с Айтана состоится 18 июня", - отметил Наумлюк.
Как сообщал УНН, 11 апреля, "Симферопольский районный суд" принял взыскать с гражданина Турции Юсуфа Айтана деньги, взятые в долг у ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашка.
Напомним, в подконтрольном Кремлю "Киевском районном суде" Симферополя по "делу Веджие Кашка" был допрошен гражданин Турции Юсуф Айтан, у которого обвиняемые якобы требовали деньги.
"Киевский районный суд Симферополя" вынес приговор фигурантам "дела Веджие Кашка".