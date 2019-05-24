"Справа Веджіє Кашка": суд скасував рішення про стягнення коштів з Айтана
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Сімферопольський районний суд задовольнив клопотання громадянина Туреччини Юсуфа Айтана, скасував рішення суду про стягнення з нього коштів на користь сім'ї Веджіє Кашка. Про це в Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк, передає УНН.
“Сімферопольський районний суд задовольнив клопотання громадянина Туреччини Юсуфа Айтана, скасував рішення суду про стягнення з нього коштів на користь сім’ї Веджіє Кашка та направив справу на новий розгляд”, - написав Наумлюк.
Він додав, що у квітні 2019 року Сімферопольська районний суд постановив стягнути з Айтана гроші, які він взяв у Кашка, однак рішення було скасовано з формальних причин — відсутності відповідача на засіданні.
"Новий розгляд клопотання сім’ї Кашка про стягнення грошей з Айтана відбудеться 18 червня“,- зазначив Наумлюк.
Як повідомляв УНН, 11 квітня, “Сімферопольський районний суд” ухвалив стягнути з громадянина Туреччини Юсуфа Айтана гроші, взяті в борг у ветерана кримськотатарського руху Веджіє Кашка.
Нагадаємо, в підконтрольному Кремлю “Київському районному суді” Сімферополя по “справі Веджіє Кашка” був допитаний громадянин Туреччини Юсуф Айтан, у якого обвинувачені нібито вимагали гроші.
“Київський районний суд Сімферополя” виніс вирок фігурантам “справи Веджіє Кашка”.