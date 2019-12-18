Дело убийства Шеремета: рассмотрение апелляции относительно Дугарь перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы защиты относительно круглосуточного домашнего ареста военной медсестры Яны Дугарь, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Перенесли на 8 января 2020 года в 14:20", - сказали в пресс-службе.
Также отметили, что рассмотрение жалобы перенесли из-за того, что в суд не поступили материалы.
Напомним, Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест.
Также суд арестовал до 8 февраля 2020 года ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко и детского хирурга Юлию Кузьменко.
Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможное покушении на убийство Маруси Зверобой и похищение ее детей.
В полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.