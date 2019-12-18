Справа вбивства Шеремета: розгляд апеляції щодо Дугарь перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги захисту щодо цілодобового домашнього арешту військової медсестри Яни Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
"Перенесли на 8 січня 2020 року о 14:20", - сказали в пресслужбі.
Також зазначили, що розгляд скарги перенесли через те, що до суду не надійшли матеріали.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт.
Також суд арештував до 8 лютого 2020 року ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка та дитячого хірурга Юлію Кузьменко.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.
У поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.