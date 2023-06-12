Дело "Укргазбанка": суд разрешил заочное расследование в отношении экс-главы НБУ Шевченко

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«9 июня 2023 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего главы правления Укргазбанка, который вместе с другими лицами уличен в противоправной деятельности, которая привела к нанесению ущерба государственному банку в сумме более 206 млн грн», - говорится в сообщении.

Сообщается, что это решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу, несмотря на активные действия с его стороны по уклонению от следствия.

На сегодня в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 15 лицам.

Дополнение

В ноябре 2022 года Кирилла Шевченко объявили в международный розыск.

Перед этим, 24 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что объявило в розыск трех банковских чиновников АБ "Укргазбанк", среди которых экс-глава НБУ Кирилл Шевченко.

Речь идет о деле о растрате 206 млн грн "Укргазбанка", в чем подозревают служащих банка. Эпизоды дела не касаются периода пребывания экс-главы Нацбанка Шевченко на должности и выполнения им полномочий руководителя центрального банка Украины, указывали в САП.

До своего назначения на должность главы НБУ Кирилл Шевченко занимал должность главы правления "Укргазбанка".