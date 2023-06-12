Справа "Укргазбанку": суд дозволив заочне розслідування щодо ексголови НБУ Шевченка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на заочне розслідування щодо колишнього голови Національного банку України Кирила Шевченка, якого підозрюють у справі розкрадань в «Укргазбанку». Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію САП.
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«9 червня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього голови правління Укргазбанку, якого разом з іншими особами викрито на протиправній діяльності, яка призвела до завдання збитків державному банку в сумі понад 206 млн грн», - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті попри активні дії з його боку щодо ухиляння від слідства.
На сьогодні у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 15 особам.
Доповнення
У листопаді 2022 році Кирила Шевченка оголосили у міжнародний розшук.
Перед цим, 24 жовтня, Національне антикорупційне бюро України повідомило, що оголосило у розшук трьох банківських чиновників АБ "Укргазбанк", серед яких ексголова НБУ Кирило Шевченко.
Йдеться про справу щодо розтрати 206 млн грн "Укргазбанку", у чому підозрюють службовців банку. Епізоди справи не стосуються періоду перебування ексголови Нацбанку Шевченка на посаді та виконання ним повноважень керівника центрального банку України, вказували у САП.
До свого призначення на посаду голови НБУ Кирило Шевченко обіймав посаду голови правління "Укргазбанку".