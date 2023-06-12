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Справа "Укргазбанку": суд дозволив заочне розслідування щодо ексголови НБУ Шевченка

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на заочне розслідування щодо колишнього голови Національного банку України Кирила Шевченка, якого підозрюють у справі розкрадань в «Укргазбанку». Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію САП.

Справа "Укргазбанку": суд дозволив заочне розслідування щодо ексголови НБУ Шевченка

Цитата

«9 червня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього голови правління Укргазбанку, якого разом з іншими особами викрито на протиправній діяльності, яка призвела до завдання збитків державному банку в сумі понад 206 млн грн», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті попри активні дії з його боку щодо ухиляння від слідства.

На сьогодні у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 15 особам.

Доповнення

У листопаді 2022 році Кирила Шевченка оголосили у міжнародний розшук.

Перед цим, 24 жовтня, Національне антикорупційне бюро України повідомило, що оголосило у розшук трьох банківських чиновників АБ "Укргазбанк", серед яких ексголова НБУ Кирило Шевченко.

Йдеться про справу щодо розтрати 206 млн грн "Укргазбанку", у чому підозрюють службовців банку. Епізоди справи не стосуються періоду перебування ексголови Нацбанку Шевченка на посаді та виконання ним повноважень керівника центрального банку України, вказували у САП.

До свого призначення на посаду голови НБУ Кирило Шевченко обіймав посаду голови правління "Укргазбанку".

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