Дело "Укргазбанка": бывшему заместителю главы правления залог сменили на арест

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«10 ноября 2022 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу САП и применила в отношении бывшего директора департамента и заместителя главы правления «Укргазбанка» - одного из подозреваемых по делу о нанесении свыше 206 млн грн убытков АБ «Укргазбанк», мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере более 40 млн грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае внесения средств подозреваемый должен:



прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;



сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;



воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;



сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу.



«Срок действия обязанностей – до 31 декабря 2022 года включительно», - информирует САП.

Дополнение

ВАКС ранее избрал меру пресечения бывшему директору департамента «Укргазбанка» Александру Игнатенко в виде залога в почти 40,2 млн гривен залога.

Речь идет о деле растраты 206 млн грн "Укргазбанка", в чем подозревают служащих банка.

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