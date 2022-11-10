Справа "Укргазбанку": колишньому заступнику голови правління заставу змінили на арешт

Цитата

«10 листопада 2022 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційну скаргу САП та застосувала до колишнього директора департаменту та заступника голови правління «Укргазбанку» - одного з підозрюваних у справі щодо завдання понад 206 млн грн збитків АБ «Укргазбанк», запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною застави у розмірі понад 40 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у разі внесення коштів підозрюваний повинен:



прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;



повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;



утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками;



здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.



«Строк дії обов’язків – до 31 грудня 2022 включно», - інформує САП.

Доповнення

ВАКС раніше обрав запобіжний захід колишньому директору департаменту «Укргазбанку» Олександру Ігнатенку у вигляді застави у майже 40,2 млн гривень застави.

Йдеться про справу щодо розтрати 206 млн грн "Укргазбанку", у чому підозрюють службовців банку.

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