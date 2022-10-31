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Крадіжка мільйонів в "Укргазбанку": колишньому посадовцю обрано заставу в 40 млн гривень

Крадіжка мільйонів в "Укргазбанку": колишньому посадовцю обрано заставу в 40 млн гривень

Київ • УНН

 • 270362 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому директору департаменту «Укргазбанку» запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 40,2 млн гривень застави, передає УНН із посиланням на САП.

Деталі

За даними САП, 31 жовтня слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід колишньому директору департаменту «Укргазбанку» - одному із підозрюваних у справі щодо завдання понад 206 млн гривень збитків АБ «Укргазбанк».

Заслухавши доводи сторін, суд ухвалив застосувати до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже 40,2 млн гривень застави.

Як стало відомо УНН із власних джерел, йдеться про Олександра Ігнатенка.

Додамо

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки: прибувати до детектива, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками; здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон.

Строк дії ухвали в частині покладених обов’язків – до 31 грудня 2022 включно.

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