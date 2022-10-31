Кража миллионов в "Укргазбанке": бывшему чиновнику избран залог в 40 млн гривен

Детали

По данным САП, 31 октября следственный судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему директору департамента «Укргазбанка» - одному из подозреваемых по делу о нанесении более 206 млн гривен убытков АБ «Укргазбанк».

Заслушав доводы сторон, суд постановил применить к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере почти 40,2 млн гривен залога.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об Александре Игнатенко.

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Также на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности: прибывать к детективу, прокурору и суду по первому требованию; сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Срок действия постановления в части возложенных обязанностей – до 31 декабря 2022 года включительно.

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