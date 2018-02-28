Дело "Украэроруха": Нацполиция получила доступ к документам Мининфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП "Украэрорух", следователи Нацполиции получили доступ к документам Мининфраструктуры, связанным с результатами аттестации руководителей предприятия. Такое решение принял судья Бориспольского горрайонного суда Киевской области в апреле 2017 года, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.
Следователям понадобился приказ Министерства инфраструктуры от 13 мая 2016 года “О результатах аттестации руководителей государственных предприятий” со всеми приложениями, находящимися во владении министерства.
Доступ к указанным документам с возможностью их изъятия суд разрешил в рамках расследования уголовного производства № 42017111100000022.
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В постановлении суда отмечается, что, несмотря на указание Министерства инфраструктуры вывести средства из негосударственных банков, должностные лица ГП “Украэрорух”, “злоупотребляя служебным положением, умышленно, с целью получения неправомерной выгоды для себя и другого юридического лица, а именно "Платинум Банка“, вопреки интересам ГП "Украэрорух“, осуществляли безосновательное перечисление значительных размеров денежных средств на счет предприятия, открытого в "Платинум Банке“, чем причинили тяжелые последствия”.
“Так, 22.05.2015 между ПАО ”Платинум Банк“ и ГП ”Украэрорух“ заключен договор банковского счета, предметом которого является открытие Банком текущих счетов ГП ”Украэрорух“ в национальной и иностранной валюте, на которые он обязуется принимать и зачислять денежные средства, поступающие для хранения и осуществления расчетно-кассовых операций с помощью платежных систем. В дальнейшем в адрес ГП "Украэрорух" поступали распорядительные и служебные документы Министерства инфраструктуры о сотрудничестве с негосударственными банковскими учреждениями и соответствующих действий ГП "Украэрорух" по их выполнению. Во исполнение требований приказа Министерства инфраструктуры от 13.05.2016 № 64-О "О результатах аттестации руководителей государственных предприятий“ по решению Аттестационной комиссии Минифраструктуры по аттестации руководителей предприятий, учреждений, организаций, что относится к сфере управления Мининфраструктуры, директору ГП "Украэрорух" ЛИЦО_2 рекомендовано осуществить мероприятия по выводу средств из негосударственных банковских учреждений”, — говорится в постановлении суда.
Исследовав документы судебного процесса, суд удовлетворил ходатайство следователя Нацполиции и позволил изъятие нужных ему документов в Мининфраструктуры.
Как сообщал УНН, сделку со средствами “Украэроруха” и “Платинум банка” изучат в САП ГПУ.
Добавим, что среди возможных причастных к выводу средств с ГП “Украэрорух” СМИ упоминают фамилию одного из действующих чиновников предприятия — С.Гомболевского. Но, несмотря на это, он не только не отстранен от занимаемой должности на время следствия, но и к его полномочиям добавляются новые сферы влияния.
Так, в начале февраля заместитель министра инфраструктуры Ю.Лавренюк издал приказ о создании рабочей группы, которая должна внести изменения в устав ГП “Украэрорух”. И главным ответственным за процесс организации переписывания документа определили именно С.Гомболевского.
С какой целью чиновникам Минифраструкутры понадобилось переписывать устав “Украэроруха” на пике скандала с действующим руководством — неизвестно. В частности, на информационный запрос УНН по этому поводу ведомство не отвечает уже вторую неделю.
Отметим, что коллектив “Украэроруха” в декабре прошлого года высказал недоверие директору Д.Бабейчуку (который находится на больничном), заместителю директора В.Мельникову, заместителю директора В.Шевчуку и собственно С.Гомболевскому. Сотрудники ГП требуют всех их уволить.