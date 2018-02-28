Дело "Украэроруха": Нацполиция получила доступ к документам Мининфраструктуры

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 57217 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 68054 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 70964 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105374 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99116 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104258 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111257 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117057 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122727 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134217 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве поручили запретить эвакуацию автомобилей во время воздушной тревоги: что стоит знать

В Киеве поручили запретить эвакуацию автомобилей во время воздушной тревоги: что стоит знать

10 марта, 12:49 • 21868 просмотра
"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

10 марта, 15:11 • 38767 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 53417 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 83062 просмотра
Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

10 марта, 16:21 • 32079 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 83062 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 105374 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 118719 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 186100 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 219443 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 53417 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 100920 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 102700 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 108818 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 196438 просмотра
Актуальное
Дело "Украэроруха": Нацполиция получила доступ к документам Мининфраструктуры

Дело "Украэроруха": Нацполиция получила доступ к документам Мининфраструктуры

Киев  •  УНН

 • 7921 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП "Украэрорух", следователи Нацполиции получили доступ к документам Мининфраструктуры, связанным с результатами аттестации руководителей предприятия. Такое решение принял судья Бориспольского горрайонного суда Киевской области в апреле 2017 года, передает УНН со ссылкой на данные Единого реестра судебных решений.

Следователям понадобился приказ Министерства инфраструктуры от 13 мая 2016 года “О результатах аттестации руководителей государственных предприятий” со всеми приложениями, находящимися во владении министерства.

Доступ к указанным документам с возможностью их изъятия суд разрешил в рамках расследования уголовного производства № 42017111100000022.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Политики прокомментировали “борьбу” Бурбака за “Украэрорух”

В постановлении суда отмечается, что, несмотря на указание Министерства инфраструктуры вывести средства из негосударственных банков, должностные лица ГП “Украэрорух”, “злоупотребляя служебным положением, умышленно, с целью получения неправомерной выгоды для себя и другого юридического лица, а именно "Платинум Банка“, вопреки интересам ГП "Украэрорух“, осуществляли безосновательное перечисление значительных размеров денежных средств на счет предприятия, открытого в "Платинум Банке“, чем причинили тяжелые последствия”.

“Так, 22.05.2015 между ПАО ”Платинум Банк“ и ГП ”Украэрорух“ заключен договор банковского счета, предметом которого является открытие Банком текущих счетов ГП ”Украэрорух“ в национальной и иностранной валюте, на которые он обязуется принимать и зачислять денежные средства, поступающие для хранения и осуществления расчетно-кассовых операций с помощью платежных систем. В дальнейшем в адрес ГП "Украэрорух" поступали распорядительные и служебные документы Министерства инфраструктуры о сотрудничестве с негосударственными банковскими учреждениями и соответствующих действий ГП "Украэрорух" по их выполнению. Во исполнение требований приказа Министерства инфраструктуры от 13.05.2016 № 64-О "О результатах аттестации руководителей государственных предприятий“ по решению Аттестационной комиссии Минифраструктуры по аттестации руководителей предприятий, учреждений, организаций, что относится к сфере управления Мининфраструктуры, директору ГП "Украэрорух" ЛИЦО_2 рекомендовано осуществить мероприятия по выводу средств из негосударственных банковских учреждений”, — говорится в постановлении суда.

Исследовав документы судебного процесса, суд удовлетворил ходатайство следователя Нацполиции и позволил изъятие нужных ему документов в Мининфраструктуры.

Как сообщал УНН, сделку со средствами “Украэроруха” и “Платинум банка” изучат в САП ГПУ.

Добавим, что среди возможных причастных к выводу средств с ГП “Украэрорух” СМИ упоминают фамилию одного из действующих чиновников предприятия — С.Гомболевского. Но, несмотря на это, он не только не отстранен от занимаемой должности на время следствия, но и к его полномочиям добавляются новые сферы влияния.

Так, в начале февраля заместитель министра инфраструктуры Ю.Лавренюк издал приказ о создании рабочей группы, которая должна внести изменения в устав ГП “Украэрорух”. И главным ответственным за процесс организации переписывания документа определили именно С.Гомболевского.

С какой целью чиновникам Минифраструкутры понадобилось переписывать устав “Украэроруха” на пике скандала с действующим руководством — неизвестно. В частности, на информационный запрос УНН по этому поводу ведомство не отвечает уже вторую неделю.

Отметим, что коллектив “Украэроруха” в декабре прошлого года высказал недоверие директору Д.Бабейчуку (который находится на больничном), заместителю директора В.Мельникову, заместителю директора В.Шевчуку и собственно С.Гомболевскому. Сотрудники ГП требуют всех их уволить.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы