Дело "Украэроруха": Нацполиция получила доступ к документам Мининфраструктуры

Следователям понадобился приказ Министерства инфраструктуры от 13 мая 2016 года “О результатах аттестации руководителей государственных предприятий” со всеми приложениями, находящимися во владении министерства.

Доступ к указанным документам с возможностью их изъятия суд разрешил в рамках расследования уголовного производства № 42017111100000022.

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В постановлении суда отмечается, что, несмотря на указание Министерства инфраструктуры вывести средства из негосударственных банков, должностные лица ГП “Украэрорух”, “злоупотребляя служебным положением, умышленно, с целью получения неправомерной выгоды для себя и другого юридического лица, а именно "Платинум Банка“, вопреки интересам ГП "Украэрорух“, осуществляли безосновательное перечисление значительных размеров денежных средств на счет предприятия, открытого в "Платинум Банке“, чем причинили тяжелые последствия”.

“Так, 22.05.2015 между ПАО ”Платинум Банк“ и ГП ”Украэрорух“ заключен договор банковского счета, предметом которого является открытие Банком текущих счетов ГП ”Украэрорух“ в национальной и иностранной валюте, на которые он обязуется принимать и зачислять денежные средства, поступающие для хранения и осуществления расчетно-кассовых операций с помощью платежных систем. В дальнейшем в адрес ГП "Украэрорух" поступали распорядительные и служебные документы Министерства инфраструктуры о сотрудничестве с негосударственными банковскими учреждениями и соответствующих действий ГП "Украэрорух" по их выполнению. Во исполнение требований приказа Министерства инфраструктуры от 13.05.2016 № 64-О "О результатах аттестации руководителей государственных предприятий“ по решению Аттестационной комиссии Минифраструктуры по аттестации руководителей предприятий, учреждений, организаций, что относится к сфере управления Мининфраструктуры, директору ГП "Украэрорух" ЛИЦО_2 рекомендовано осуществить мероприятия по выводу средств из негосударственных банковских учреждений”, — говорится в постановлении суда.

Исследовав документы судебного процесса, суд удовлетворил ходатайство следователя Нацполиции и позволил изъятие нужных ему документов в Мининфраструктуры.

Как сообщал УНН, сделку со средствами “Украэроруха” и “Платинум банка” изучат в САП ГПУ.

Добавим, что среди возможных причастных к выводу средств с ГП “Украэрорух” СМИ упоминают фамилию одного из действующих чиновников предприятия — С.Гомболевского. Но, несмотря на это, он не только не отстранен от занимаемой должности на время следствия, но и к его полномочиям добавляются новые сферы влияния.

Так, в начале февраля заместитель министра инфраструктуры Ю.Лавренюк издал приказ о создании рабочей группы, которая должна внести изменения в устав ГП “Украэрорух”. И главным ответственным за процесс организации переписывания документа определили именно С.Гомболевского.

С какой целью чиновникам Минифраструкутры понадобилось переписывать устав “Украэроруха” на пике скандала с действующим руководством — неизвестно. В частности, на информационный запрос УНН по этому поводу ведомство не отвечает уже вторую неделю.

Отметим, что коллектив “Украэроруха” в декабре прошлого года высказал недоверие директору Д.Бабейчуку (который находится на больничном), заместителю директора В.Мельникову, заместителю директора В.Шевчуку и собственно С.Гомболевскому. Сотрудники ГП требуют всех их уволить.