Справа "Украероруху": Нацполіція отримала доступ до документів Мінінфраструктури

Слідчим знадобився наказ Міністерства інфраструктури від 13 травня 2016 року "Про результати атестації керівників державних підприємств" з усіма додатками, що перебувають у володінні міністерства.

Доступ до вказаних документів із можливістю їх вилучення суд дозволив в рамках розслідування кримінального провадження № 42017111100000022.

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В ухвалі суду зазначається, що попри вказівку Міністерства інфраструктури вивести кошти з недержавних банків, службові особи ДП “Украерорух”, “зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої юридичної особи, а саме „Платинум Банку“, всупереч інтересам ДП „Украерорух“, здійснювали безпідставне перерахування значних розмірів грошових коштів на рахунок підприємства, відкритого в „Платинум Банку“, чим спричинили тяжкі наслідки”.

"Так, 22.05.2015 між ПАТ "Платинум Банк" та ДП "Украерорух" укладено договір банківського рахунку, предметом якого є відкриття Банком поточних рахунків ДП "Украерорух" в національній та іноземній валюті, на які він зобов'язується приймати та зараховувати грошові кошти, що надходять для зберігання і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних систем. У подальшому на адресу ДП "Украерорух" надходили розпорядчі та службові документи Міністерства інфраструктури щодо співпраці із недержавними банківськими установами та відповідних дій ДП "Украерорух" щодо їх виконання. На виконання вимог наказу Міністерства інфраструктури від 13.05.2016 № 64-О "Про результати атестації керівників державних підприємств" за рішенням Атестаційної комісії Мініфраструктури з атестації керівників підприємств, установ, організацій, що належить до сфери управління Мінінфраструктури, директору ДП "Украерорух" ОСОБА_2 рекомендовано здійснити заходи щодо виведенням коштів з недержавних банківських установ", - йдеться в ухвалі суду.

Дослідивши документи судового процесу, суд задовольнив клопотання слідчого Нацполіції і дозволив вилучення потрібних йому документів у Мінінфраструктури.

Як повідомляв УНН, оборудку з коштами “Украероруху” та “Платинум банку” вивчать у САП ГПУ.

Додамо, що серед ймовірних причетних до виведення коштів з ДП “Украерорух” ЗМІ згадують прізвище одного з чинних чиновників підприємства — С.Гомболевського. Та, незважаючи на це, він не лише не відсторонений від займаної посади на час слідства, але й до його повноважень додаються нові сфери впливу.

Так, на початку лютого заступник міністра інфраструктури Ю.Лавренюк видав наказ про утворення робочої групи, що має внести зміни до статуту ДП “Украерорух”. І головним відповідальним за процес організації переписування документу визначили саме С.Гомболевського.

З якою метою чиновникам Мініфраструкутри знадобилося переписувати статут “Украероруху” на піку скандалу із чинним керівництвом — невідомо. Зокрема, на інформаційний запит УНН з цього приводу відомство не відповідає вже другий тиждень.

Заначимо, що колектив “Украероруху” у грудні минулого року висловив недовіру директору Д.Бабейчуку (який перебуває на лікарняному), заступнику директора В.Мельнікову, заступнику директора В.Шевчуку та власне С.Гомболевському. Співробітники ДП вимагають усіх їх звільнити.