Дело "Суркисов-Привата" один из факторов, срывающих транш МВФ - эксперт

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Вероятность того, что Украина до конца текущего года получит транш от МВФ, фактически равна нулю. Такой прогноз базируется на нескольких факторах, один из которых — так называемое дело “Суркисов-Приватбанка”. Об этом в комментарии УНН заявил экономический эксперт Андрей Новак.