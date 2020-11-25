Справа "Суркісів-Привату" один з чинників, що зриває транш МВФ - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Вірогідність того, що Україна до кінця поточного року отримає транш від МВФ, фактично дорівнює нулю. Такий прогноз базується на кількох факторах, один з яких — так звана справа “Суркісів-Приватбанку”. Про це у коментарі УНН заявив економічний експерт Андрій Новак.
“МВФ оцінює нашу внутрішню спроможність боротися з корупцією. І ця справа („Суркісів-Приватбанку“, — ред.) є однією з пріоритетних. Тому що мова йде про те, що українська держава може вдруге платити з бюджету гроші за те, за що вона вже заплатила під час націоналізації. Нагадаю, націоналізація Приватбанку коштувала Україні 135 млрд грн”, — сказав експерт.
Крім справи “Суркісів-Приватбанку”, є ще кілька підстав для відтермінування траншу МВФ, продовжив Новак. Мова, зокрема, про рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, каже фахівець.
“Друга частина — це невиконання Україною економічних вимог МВФ, в частині зменшення дефіциту бюджету в проекті бюджету на 2021 рік.
До речі, цю проблему, на відміну від рішення КСУ, простіше вирішити. Якщо Уряд зменшить закладені 270 млрд грн на 20-30 млрд грн, шляхом внесення відповідних поправок у законопроект до другого читання”, — додав Новак.
Як писав УНН, за прогнозом Олександр Охріменко, Україна не отримає транш МВФ ні цього, ні наступного року.
Нагадаємо, 2 вересня Печерський райсуд Києва під головуванням Сергія Вовка задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до ПриватБанку на 350 млн доларів. Згодом, ВС зупинив виконання цієї ухвали.
Крім того, НАБУ відкрило кримінальне провадження за спроби заволодіти майном “Привату”. У ньому фігурують офшори Суркісів.
Також нагадаємо, у Верховній Раді хочуть розібратися із походженням коштів на офшорах Суркіса. Для цього вирішують питання про створення ТСК.