Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под круглосуточным домашним арестом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Шевченковский районный суд Киева оставил под круглосуточным домашним арестом ветерана АТО и музыканта Андрея “Riffmaster” Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.
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“Ходатайство прокурора удовлетворить, продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Антоненко с применением электронного средства контроля запретив круглосуточно оставлять свое место жительства по 17 октября”, — сказала судья.
Кроме того, суд продлил военной медсестре Яне Дугарь срок действия возложенных на нее обязанностей.
Дополнение
Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения ветерану АТО и музыканту Андрею “Riffmaster” Антоненко, которого обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета, с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
Также суд изменил меру пресечения военной медсестре Яне Дугар из ночного домашнего ареста на залог в размере более 168 тысяч грн. Позже был внесен залог и снят электронный браслет.
Контекст
20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.
В прошлом году правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
В мае 2020 года досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.