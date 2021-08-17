Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під цілодобовим домашнім арештом

Цитата

“Клопотання прокурора задовольнити, продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Антоненку із застосуванням електронного засобу контролю заборонивши цілодобово залишати своє місце проживання по 17 жовтня”, — сказала суддя.

Окрім того, суд продовжив військовій медсестрі Яні Дугарь строк дії покладених на неї обов’язків.

Доповнення

Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід ветерану АТО та музиканту Андрію “Riffmaster” Антоненку, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета, з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.



Також суд змінив запобіжний захід військовій медсестрі Яні Дугарь з нічного домашнього арешту на заставу у розмірі понад 168 тисяч грн. Пізніше була внесена застава та знятий електронний браслет.

Контекст

20 липня 2016 року, близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка у Києві. У результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.

Торік правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.

У травні 2020 року досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершили.