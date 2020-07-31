Дело Шеремета: суд отложил рассмотрение апелляции на продление ареста Кузьменко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Киевский апелляционный суд Киева отложил на 11 августа рассмотрение апелляционной жалобы о продлении содержания под стражей детского хирурга Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил адвокат Тарас Беспалый.
На вопрос на когда перенесли рассмотрение апелляционной жалобы о продлении содержания под стражей детского Кузьменко, Беспалый ответил: "На 11 августа в 11:30".
Также Беспалый на своей странице в Facebook заявил, что 13 прокуроров, назначенных по делу Шеремета не пришли сегодня в суд.
"13 прокуроров по делу Шеремета. Это те, кто сегодня за полчаса до заседания в Апелляционном суде Киева написали заявление на суд, что они заняты в другом процессе и не могут появиться ", - написал адвокат.
Ранее Печерский районный суд города Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 2 месяца детскому хирургу Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.
Как писал УНН, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершено.
Правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.
Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.