Справа Шеремета: суд відклав розгляд апеляції на продовження арешту Кузьменко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Київський апеляційний суд міста Києва відклав на 11 серпня розгляд апеляційної скарги про продовження тримання під вартою дитячого хірурга Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив адвокат Тарас Безпалий.
На питання на коли перенесли розгляд апеляційної скарги про продовження тримання під вартою дитячого Кузьменко, Безпалий відповів: “На 11 серпня об 11:30”.
Також Безпалий на своїй сторінці у Facebook заявив, що 13 прокурорів, яких призначено у справі Шеремета не прийшли сьогодні до суду.
“13 прокурорів у справі Шеремета. Це ті, хто сьогодні за пів години до засідання в Апеляційному суді Києва написали заяву на суд, що вони зайняті в іншому процесі і не можуть з’явитись”, — написав адвокат.
Раніше Печерський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на 2 місяці дитячому хірургу Юлії Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.
Як писав УНН, досудове розслідування у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета завершено.
Правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко.
Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.