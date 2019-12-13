Дело Шеремета: суд начал рассмотрение заявления адвоката Кузьменко об отводе судьи
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева начал рассмотрение заявления адвоката детского медика Юлии Кузьменко об отводе судьи Сергея Вовка, передает корреспондент УНН.
Так, после автоматического распределения избрана Светлана Шапотько для рассмотрения заявления об отводе судьи Вовка.
Напомним, во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения для детского медика Юлии Кузьменко, ее адвокат Влад Добош заявил об отводе судьи Печерского районного суда Киева.
Добавим, 12 января в полиции сообщили о первых задержанных по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Задержали нескольких человек.
Как сообщалось ранее, в служебной характеристике военная медсестра Яна Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, характеризуется положительно.
Напомним, правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко. Последняя по телефону обсуждала возможном покушении на убийство Маруси Зверобой и похищения ее детей.
Также в полиции озвучили основную версию убийства Шеремета.
Также напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.