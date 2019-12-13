Справа Шеремета: суд почав розгляд заяви адвоката Кузьменко про відвід судді
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва почав розгляд заяви адвоката дитячого медика Юлії Кузьменко про відвід судді Сергія Вовка, передає кореспондент УНН.
Так, після автоматичного розподілу обрано Світлана Шапотько для розгляду заяви про відвід судді Вовка.
Нагадаємо, під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу для дитячого медика Юлії Кузьменко, її адвокат Влад Добош заявив про відвід судді Печерського районного суду Києва.
Додамо, 12 грудня у поліції повідомили про перших затриманих у гучній справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Затримали кількох людей.
Як повідомлялося раніше, у службовій характеристиці військова медсестра Яна Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства Павла Шеремета, характеризується позитивно.
Нагадаємо, правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. Остання по телефону обговорювала можливий замах на вбивство Марусі Звіробій та викрадення її дітей.
Також у поліції озвучили основну версію вбивства Шеремета.
Також нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремет.