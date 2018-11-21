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Дело Савченко: суд перенес рассмотрение заявления об отводе Луценко

Дело Савченко: суд перенес рассмотрение заявления об отводе Луценко

Киев  •  УНН

 • 10130 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Шевченковский районный суд перенес рассмотрение ходатайства об отстранении Генерального прокурора Украины от дела нардепа Надежды Савченко, передает корреспондент УНН.

Суд удовлетворил просьбу адвоката Савченко о переносе рассмотрения ходатайства об отстранении Генпрокурора Юрия Луценко от дела Надежды Савченко из-за того, что нардепа не доставили в суд.

"В связи с требованием адвоката об обязательном присутствии Надежды Савченко объявляю перенос рассмотрения этого заявления", - сообщил судья Евгений Сидоров.

Так, суд назначил рассмотрение заявления об отводе Генпрокурора от дела Савченко на 4 декабря на 15:00.

Сам Юрий Луценко на заседание не явился. Генеральный прокурор является процессуальным руководителем в уголовном производстве против Савченко-Рубана. Вместо него присутствовали прокуроры военной прокуратуры. Также заседаний присутствовал адвокат Савченко.

Адвокат Савченко Андрей Левковец считает, что в этом производстве должны присутствовать все участники, которые непосредственно имеют отношение к делу.

Прокурор Александр Клименко сообщил, что участие Луценко в рассмотрении заявления не является необходимым.

"Луценко Юрий Витальевич входит в состав группы прокуроров в этом уголовном производстве. Он уведомлен о данном судебном заседании старшей группой прокуроров. Явиться и давать объяснения - это его право, учитывая то, что в настоящее время он не явился, мы считаем, что он не желает реализовывать это право", - сообщил прокурор.

Как сообщал УНН, Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение суда о продлении срока содержания под стражей народного депутата Украины Надежды Савченко до 23 декабря.

Верховная Рада 22 марта лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В тот же день следственным ГСУ СБ Украины Савченко была задержана в ВР.

По данным ГПУ, ей сообщили о подозрении в преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3, ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 УК Украины.

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